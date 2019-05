’Ruzie in VVD-senaatsfractie om Jorritsma’

Een meerderheid van de VVD-senaatsfractie is verbijsterd door de manier waarop er met een collega is omgegaan. Op vrijdag 26 april besloot Jorritsma met partijvoorzitter Christiane van de Wal dat Duthler uit de fractie moest. Zij was in opspraak geraakt omdat haar integriteit in het geding kwam. Het fractiebestuur wilde pas op 14 mei vergaderen, maar de fractie komt nu terug van het mei-reces voor een ingelast overleg.

De senaatsfractie roept dinsdag haar eigen voorzitter op het matje op een geheime locatie zo schrijft het AD. ,,Ze heeft zich te verantwoorden voor haar eigenzinnige stijl", zegt een Eerste Kamerlid. ,,Dit is puur paniekvoetbal: iemand eruit gooien en dan zelf op vakantie gaan", analyseert een andere senator.