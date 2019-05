’Toiletloze trein schendt mensenrechten’

Gesteund door een groeiende groep van patiëntenverenigingen, ouderenbonden en reizigersclubs, waaronder de Patiëntenfederatie Nederland en Rover, hebben Anne van de Koppel en Reni de Boer in Gelderland regiovervoerders Arriva, Breng en Connexxion aangeklaagd bij dit College. Ook de provincie krijgt als concessieverlener veel kritiek.

„Wij eisen toiletten op alle treinen in Nederland. NS heeft dat al toegezegd en is bezig oude sprinters om te bouwen. Dat is voor ons voldoende. De regiovervoerders zijn minder resoluut. Daarom willen we dit nu als mensenrecht alsnog afdwingen”, zegt Greetje van Amstel van belangenorganisatie Pleeback TMT (TreinenMetToiletten), die de twee klagers bijstaat.

’Acute aandrang’

Ongeveer een miljoen Nederlanders hebben volgens haar ’acute aandrang’ door allerlei aandoeningen. „Die kunnen niet reizen met een vervoermiddel, waar geen toilet aan boord is. Een auto kan altijd snel ergens stoppen, een trein niet. Dat betekent dus vaak dat ze niet van het ov gebruik durven maken. Dat druist in tegen alle basisrechten.”

De provincie Gelderland belooft beterschap. „We zijn bijna klaar om onze 22 regiostations van toiletten te voorzien. Ook nemen we de trein-WC’s op in nieuwe aanbestedingen”, aldus een woordvoerster. Maar volgens Van Amstel is dat niet genoeg. „Het gaat niet om de stations, al zijn we daar zeker blij mee, maar om het keiharde principe dat het ov altijd voor iedereen toegankelijk moet zijn”, vindt ze.

De vervoerders wachten de uitspraak van het College af. „Die willen we eerst bestuderen alvorens commentaar te geven”, zegt Arriva. Het gaat in Gelderland om diverse spoordiensten, waaronder de Valleilijn en regiotreinen op de Veluwe en in de Achterhoek.

Bezwaar

Op de zitting voor de mensenrechten medio maart werd bezwaar gemaakt tegen de ongelijke behandeling van reizigers met een beperking. „We voeren aan dat discriminatie van mensen met een chronische ziekte of handicap verboden is. Ook al is dat van buiten niet altijd zichtbaar”, meent Van Amstel.

Er is volgens haar zelfs een ’Toiletalliantie’ van belanghebbenden opgericht om de argumenten kracht bij te zetten. „We verwachten 20 mei een positief geluid van het College. Dat zal dan ook moeten gelden voor alle andere regio’s waar nog WC-loze treinen rondrijden.”