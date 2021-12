Podcast Generatie T. ‘Woke begint een soort wedstrijd te worden’

Kopieer naar clipboard

De zwartepietendiscussie is verstomd, maar ophef genoeg in de decembermaand. Een scholengemeenschap in Noord-Holland schrapt het Sinterklaasfeest omdat het te weinig inclusief zou zijn en van de Eurocommissaris voor Gelijkheid moet de kerstgroet in de ban. Dat na eerdere relletjes over ‘winterborrels’ en ‘lentefeesten’. Genoeg reden om het in de podcast Generatie T. te hebben over de worstelingen rond woke. Wanneer is woke vooruitgang en wanneer gaan veranderingen te ver?