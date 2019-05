Nederlandse uitvindingen genomineerd

De Nederlanders Alexander van der Lely en Karel van den Berg zijn genomineerd voor de volledige geautomatiseerde koe-vriendelijke melkrobot. De koeien zijn verbonden met high-tech machines maar behouden hun bewegingsvrijheid. De dieren bepalen zelf wanneer en hoe vaak zij gemolken worden, zonder dat er enig menselijk handelen aan te pas komt; de melkrobot volgt het natuurlijke gedrag van de koeien.

Het systeem blijkt bovendien een waardevol instrument voor monitoring en het verzamelen en analyseren van gegevens. ’De koe-vriendelijke melkrobot komt het dierenwelzijn ten goede, verhoogt de melkopbrengst, reduceert arbeidskosten en helpt boeren bij een efficiëntere bedrijfsvoering’ volgens de nominatiebeschrijving. Inmiddels wordt ‘De Astronaut’, zoals de robot wordt genoemd, wereldwijd gebruikt in 40 landen.

Volgens EOB-voorzitter António Campinos laat De Astronaut zien hoe high-tech robotica de verduurzaming van de landbouwsector kan ondersteunen en ontwikkelen. ,,Door deze technologie in licentie te geven, hebben zij de marktintroductie versneld en het bedrijf tot een wereldspeler gemaakt.”

De Nederlandse materiaalwetenschapper Rik Breur is genomineerd voor de uitvinding van zelfklevend antifouling tapijt. Dit voorkomt de hinderlijke aangroei op schepen van zeeorganismen zonder dat daarbij voor het verwijderen daarvan de schadelijke en zeewatervervuilende chemicaliën -biofouling- worden gebruikt. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor giftige verfstoffen die vaak worden gebruikt. Breur zag de negatieve gevolgen van biofouling voor het milieu en was vastbesloten een groene oplossing te vinden. De door hem gepatenteerde uitvinding Finsulate Antifouling bestaat uit nylon vezels, een tweecomponentenlijm op waterbasis en een polyester folie.

Al een paar jaar op rij scoort Nederland goed met nominaties (en winnaars) voor de jaarlijkse uitvindersprijzen van het Europees Octrooibureau (EOB). In totaal zijn er 15 finalisten in 5 categorieën. Op 20 juni wordt tijdens een feestelijke ceremonie in Wenen de winnaar per categorie bekendgemaakt.

De beide finalisten laten weten vereerd te zijn. Van den Berg groeide op een boerderij in Rotterdam en studeerde elektrotechniek. Hij is ervan overtuigd dat een robotmelken alleen succesvol kan zijn als de koeien de melkrobot accepteren als een onderdeel van de stal: ,,Mijn uitgangspunt was de bewegingsvrijheid van de koe; zij moet niet vastgebonden zijn of in bedwang worden gehouden. Als een koe zich goed voelt en ontspannen is, geeft zij de meeste melk.”

Rik Breur zegt, die promoveerde aan de TU Delft, geniet ervan dat hij een maatschappelijk probleem met zijn creativiteit kan oplossen. ,,Dat is mijn grootste motivatie. De evolutie laat zien dat de natuur allerlei oplossingen heeft waarvan wij als mens kunnen leren.”