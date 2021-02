Vader corrupte douanier ook fout

Dat bleek gisteren in de rechtbank in Breda, waar S. terechtstond op verdenking van corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie eiste 30 maanden cel tegen S. Die mag wat betreft het OM ook drie jaar geen publiek ambt uitoefenen.

S. werkte nog maar een paar maanden bij de Rotterdamse douane toen hij in de zomer van vorig jaar werd opgepakt. In het onderzoek 26 Lemont naar de communicatiedienst Encrochat waarmee criminelen communiceerden, dook begin 2020 een screenshot op van een scherm van een intern douanesysteem. In het voorjaar werd in deze container ruim 1200 kilo coke ontdekt.

Volgens justitie grasduinde S. volop de douanesystemen. De geschorste douanier zei dat hij vooral aan het oefenen was omdat hij net nieuw was. Hij beschikte ook over 112.000 euro aan contanten. S. zei dat hij het geld van zijn vader had gekregen en deels ook in casino’s had gewonnen.

Flamenco

De vader, Azam S., is verdachte in het omvangrijke drugsonderzoek Flamenco. De vader werkte als beveiliger bij het bedrijf Securitas in de haven en zou drugscriminelen hand - en spandiensten hebben verleend. Deze beveiligingsdienst, zo bleek eerder dit jaar, werd geïnfiltreerd door criminelen.

De officier wees erop dat de cokehandel ’epidemische vormen’ aanneemt en dat drugsbendes afhankelijk zijn van corrupte contacten in de havens. Hij zei te vermoeden dat S. door een drugsbende in de douane is gedrukt. Dus puur met het doel een mol te hebben binnen de dienst.

S. beriep zich deels op zijn zwijgrecht. Zo wilde hij niet vertellen van wie een encryptietelefoon was die bij hem gevonden was en met wie hij contact had via Encrochat. Zijn advocaat Johan Mühren zei dat witwassen niet bewezen kon worden omdat S. het geld uit legale bronnen had. Het grasduinen in de systemen was volstrekt normaal. Dat hoort bij zijn werk. De raadsman vroeg de rechtbank acht in plaats van dertig maanden op te leggen.