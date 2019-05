Vrouw betrapt met alligator in broek

De 22-jarige bestuurder van de pick-up waar de vrouw in zat, negeerde een stopteken en werd daarom staande gehouden. De hulpsheriff vroeg de bestuurder naar zijn papieren. De man vertelde dat hij samen met de 25-jarige vrouw kikkers en slangen probeerde te verzamelen onder het viaduct in de buurt.

Daarop besloot de sheriff de wagen te doorzoeken, om zo zeker te zijn dat het duo geen dieren meenam die ze niet mochten hebben, zo staat te lezen in het politierapport.

In de rugzak van de vrouw werden 41 kleine schildpadden gevonden. Op de vraag of ze nog meer dieren mee had, trok ze de alligator uit haar broek en legde het dier op de achterklep van de auto.

Of de twee vervolgd zullen worden, is nog niet bekend. De dieren zijn opgevangen door de Florida Fish and Wildlife Commission.