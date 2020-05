Rutte wil eerst plan voetbalwereld zien, dan pas geld

De minister-president werd tijdens zijn wekelijkse persconferentie gevraagd naar de steunvraag van de KNVB. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD heeft vrijdag in een lang betoog op Facebook de KNVB en de Nederlandse voetbalclubs opgeroepen om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Alleen dan is het volgens de liberaal mogelijk om in deze coronacrisis financiële steun van de overheid te krijgen. Hij ergert zich aan het gebrek aan eenheid in de voetbalwereld. „Ik begreep de blog van Klaas heel goed”, reageerde Rutte.

De KNVB becijferde de schade door de coronacrisis vorige maand op 300 tot 400 miljoen euro en vroeg de overheid in een brief om steun. „Ik wacht de plannen van de KNVB af", zei sportminister Van Rijn vrijdag na de ministerraad. Hij sluit een helpende hand van de overheid niet uit, maar „laten we eerst maar eens over plannen praten".

Fietsen

Rutte gebruikte het wekelijkse moment met de pers om Nederlanders opnieuw op te roepen zich te houden aan de RIVM-richtlijnen. Hij herhaalde dat het openbaar vervoer echt alleen voor noodzakelijk gebruik is. Er rijden wel weer meer treinen en bussen, maar Rutte waarschuwt dat slechts 40 procent van de reizigersplaatsen beschikbaar is.

Kinderen die vanaf komende week weer naar school gaan moeten volgens de premier geen gebruik maken van de bus of tram. „Ook in de regen gewoon op de fiets naar school”, zegt Rutte. „De tram of bus moeten mensen ook niet gebruiken om naar het strand te gaan.”

Voor alle instellingen en scholen die maandag de deuren weer openen, heeft de premier nog een speciale boodschap: „Geef legionella geen kans. Spoel de waterleidingen goed door als ze lang niet zijn gebruikt.”

Voor Nederlanders die zich afvragen of het mogelijk is om in de zomervakantie weer naar het buitenland te gaan, heeft de premier nog geen perspectief. „Dat vind ik ingewikkeld. Landen zijn nog bezig om het virus onder controle te krijgen. Voor heel Europa geldt het reisadvies oranje, dat betekent alleen noodzakelijke reizen.”

Rutte geeft toe dat mensen niet worden tegengehouden bij de grens. „Het is eigen verantwoordelijkheid”, zei de premier. Rutte leek iets te willen zeggen over de periode na 1 juni, maar maakte zijn verhaal af met een andere boodschap: „Ik heb geen adviezen gegeven over het annuleren van vakanties. Ik ben op dit moment terughoudend.”