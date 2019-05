Wanhopige ouders leggen verslaafde zoon aan ketting

„We hadden met onze zoon afgesproken dat wij hem aan de ketting vast zouden leggen als hij nog een keer drugs nam”, vertelden de van origine Turkse ouders aan de rechtbank. De jongen werd vastgelegd door zijn ouders na het gebruik van marihuana en speed, zo meldt Het Nieuwsblad. Met die ketting om zijn enkel kon hij net bij de keuken, zijn bed of de wc komen. „Was er geen andere oplossing”, vroeg de rechter zich tijdens de zitting op maandag af.

Bedreigingen en uitschelden

Volgens de ouders was hun zoon onhandelbaar na het gebruik van speed, xtc of cannabis. „Soms bedreigde hij ons, schold hij ons uit of kwam het tot een vechtpartij. Wij wilden niet dat onze zoon nog naar buiten ging om drugs te kopen”, was het antwoord van de moeder. „Hem vastbinden was voor mij de enige optie nadat er zelfs hulp aan de wijkagent en burgemeester was gevraagd. Zo probeerde ik hem en onze vier andere kinderen te beschermen. Ik schrok ervan dat het niet mocht”, vult de hulpeloze moeder aan.

De jongen zelf belde uiteindelijk de politie om hem te komen bevrijden. Hij woont vandaag de dag nog bij zijn ouders en kreeg een zes weken durende behandeling voor zijn verslaving.

Begrip in rechtszaal

Zowel de rechter als de procureur toonden tijdens de rechtszaak enig begrip voor de ouders. „Ik begrijp dat de wanhopige ouders aan het einde van hun Latijn waren. Alleen is iemand aan de ketting leggen niet de manier om dit probleem op te lossen.”

Het Belgische Openbaar Ministerie vroeg om opschorting van de straf. „Dan bevinden wij u wel schuldig, maar krijgt u geen straf”, was te horen tijdens het requisitoir. De rechter zal op 3 juni een uitspraak doen.