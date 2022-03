Accijns op benzine moet omlaag: ’Ze knijpen je leeg’

„Ze knijpen je leeg, en als er niks meer te knijpen valt gooien ze je weg”, reageert Gertaafjevanderwiel. „We worden genept bij het leven en de overheid lacht zich te pletter”, voegt Daantje58 toe. „Eens een dief, altijd een dief”, haalt Jan_de_lange hard uit.

Veruit de meeste deelnemers vinden dat de overheid de accijnzen op benzine moet verlagen. „Dat lijkt me niet meer dan normaal”, reageert Mia22. Ze vindt dat Nederlanders ’voor alles de hoofdprijs betalen’. „Ik merk weinig van één Europese Unie: alle lasten voor Nederland en de baten voor de Zuidelijke en Oostelijke landen.”

Ook Gertaafjevanderwiel vindt dat de accijnzen de functie hebben van pure geldtrekkerij. „Ze spelen over de ruggen van de burger mooi weer met ons geld.” In deze zware tijden moet de overheid doelen bijstellen en lastenverlichting geven, voegt hij toe. Ook #tijdvoorreferendum2021# voelt zich bedonderd: „Mensen betalen een kwart van hun uurloon aan één liter benzine.”

Fietsen

Toch vindt niet iedereen het verstandig plan: „Het wordt tijd voor alternatieven, zoals de fiets en openbaar vervoer. Steek daar het geld in”, zegt FrIts Frisseblik. „Dan gaan we eindelijk gedwongen minder rijden.” Ook Pieter1951 vindt het een betere oplossing als mensen vaker de auto laten staan. „Want voor het gros van de particulieren is autorijden een té dure aangelegenheid en een luxeprobleem.” Hij pakt naar eigen zeggen ook altijd de fiets voor korte ritjes.

Partijtje vindt de prijzen gerechtvaardigd, omdat Nederland een goed social vangnet heeft: „Nederland is een gaaf land. Iedereen die het hier niet mee eens is: ga toch lekker in Rusland wonen”, zegt hij. Ook FrIts Frisseblik is het daarmee eens: „Het leven is gewoon duur.”

Wat is dan de juiste oplossing? Velen vinden dat het Kwartje van Kok eraf moet. „Waar we ook nog steeds accijns en daar weer over btw betalen”, zegt Jannigje. „Belasting over belasting is te gek voor woorden.”

,,Het is zo simpel’’, zegt Hendrikabloothoof. „In Groningen het gas weer opendraaien, de Groningers netjes compenseren, en met het overige geld dat verdiend wordt aan dat gas, de brandstofprijzen verlagen. Jammer dat onze overheid te simpel is om dat te bedenken.’’

Maar de oplossing die het meest terugkomt: de brandstofprijzen (eventueel tijdelijk) verlagen naar een prijs die gemiddeld ook in andere Europese landen wordt gerekend. „Waarom zijn wij altijd het land met de hoogste prijzen?”, aldus FJ_bontenbal.