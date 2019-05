Verdachte moedermoord zat verplicht in kliniek

De 36-jarige Melvin N. wordt verdacht van de moord op zijn moeder in Bunschoten-Spakenburg op 28 januari. Hij zou haar meermalen tegen haar hoofd hebben geslagen en geschopt. Of N. de moord op zijn moeder heeft bekend, kan zijn advocaat niet aangeven.

Begin november had de rechtbank in een civiele procedure besloten dat hij verplicht opgenomen moest worden, in ieder geval tot 6 mei. Waarvoor hij opgenomen moest worden, is dinsdag niet in de rechtbank besproken. N. zou kampen met psychische problemen.

De man had op het laatste moment besloten niet naar de zitting te komen. Een aantal nabestaanden was wel aanwezig. Zij wilden niet oog in oog met de verdachte komen staan en zouden achter schermen op de tribune hebben gezeten als N. wel in de rechtbank was geweest.

De zaak gaat op 10 juli verder. Omdat er onder meer nog een psychisch rapport gemaakt moet worden, is nog niet duidelijk of het om een inhoudelijke zitting gaat, of weer een inleidende.

