Kamp erkent: vervanging onderzeeboten loopt vertraging op

Experts, onder wie voorzitter van de afdeling Defensie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs Jan Wind, meldden eerder al aan De Telegraaf dat het vervangingsproject vertraging oploopt.

De eerste opvolger van de Walrus-klasse zou in eerste instantie in 2028 in de marinehaven van Den Helder moeten liggen, maar experts houden eerder rekening met de loop van het volgende decennium.

Uitfasering vanaf 2031

Het is volgens Kamp ’niet realistisch’ om nog uit te gaan van de vervanging van de onderzeeboten in 2028 en de voorgenomen uitfasering van de huidige boten vanaf uiterlijk 2031.

Defensie is in gesprek met drie meedingende werven over de levering van onderzeeboten. Zij hebben meer tijd nodig om de door Defensie gevraagde informatie te leveren. Ook moet het ministerie langer de tijd nemen om de informatie van de werven te analyseren.

Verlengen levensduur

Wat de gevolgen van de vertraging zijn, is niet bekend. Kamp laat weten dat de belangrijkste oorzaken en gevolgen ervan nog in kaart worden gebracht. Een werkgroep van het ministerie moet zich buigen over het verlengen van de levensduur van de huidige onderzeeërs.

Vanuit de industrie klinkt al het signaal dat om de Walrussen langer in de vaart te houden dan tot eind dit decennium, er extra levensverlengend onderhoud nodig zal zijn, wat vele miljoenen gaat kosten.