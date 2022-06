Zedenzaken blijven maanden op de plank liggen door tekort rechercheurs

Slachtoffers van seksuele delicten moeten in politieregio Zeeland-West-Brabant het langst wachten na een aangifte. De eenheid Amsterdam pakt het snelst zaken op, maar ook de hoofdstad overschrijdt regelmatig de gestelde termijn.

Al acht jaar geldt de afspraak dat de politie tachtig procent van alle zedenaangiften binnen zes maanden onderzoekt en naar het Openbaar Ministerie (OM) doorstuurt. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar zijn er volgens de politie 1100 nieuwe zedenzaken binnengekomen.

Leed

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond maakt zich ernstige zorgen over zedenslachtoffers. „Het leed is voor de slachtoffers niet te overzien. Het slachtoffer moet veel meer centraal komen te staan, want die zijn nu de dupe.”

Volgens Struijs duurt het traject veel te lang, terwijl de slachtoffers in onzekerheid leven. „We moeten ze beter helpen. Het systeem dat nu wordt gehanteerd gaat het probleem niet tackelen. Slachtoffers moeten sneller erkenning krijgen en geholpen worden. Nu staan ze in de kou”, zegt Struijs verontwaardigd. „In de hele cyclus van politie, OM en rechtbank, loopt het de spuigaten uit met wachttijden.”

Uit onderzoek van het radioprogramma Argos van VPRO/Human blijkt dat geen enkele van de tien politieregio’s in Nederland in staat is afspraken over een snelle aanpak van seksuele criminaliteit na te komen. Landelijk gezien lukte het de politie in 2018 nog om 66 procent van de zedenzaken in een half jaar op te pakken, drie jaar later was dat nog maar iets meer dan de helft (52 procent). Twee derde van de zedenslachtoffers in Zeeland-West-Brabant moet zelfs langer dan een half jaar wachten voordat een rechercheur überhaupt met hun aangifte aan de slag gaat. In Amsterdam werken ze het meest voortvarend, met ruim zeven op de tien zaken. De meeste politieregio’s zitten rond de vijftig procent.

De politie stelt de norm niet te kunnen halen vanwege onderbezetting in de gehele organisatie. „We kunnen mensen maar één keer inzetten. Zedenrechercheurs zijn de afgelopen tijd ook ingezet voor andere zaken om de samenleving veilig te houden”, zegt woordvoerster Helma Huizing van de korpsleiding. Zo moesten onder meer zedenrechercheurs inspringen bij demonstraties en andere ’tal van capaciteit opslokkende activiteiten’. „Wij wilden koste wat het kost de noodhulp bij 112-meldingen overeind houden.” Ook speelde ziekteverzuim door de coronapandemie een rol.

De politie stelt er alles aan te doen om zo snel mogelijk zedenrechercheurs aan te nemen. „Er wordt keihard gewerkt. Een andere vraag is echter ook of wij als samenleving het normaal moeten vinden dat wij zoveel zedenrechercheurs nodig moeten hebben”, zegt Huizing, die benadrukt dat in de gehele maatschappij de discussie rondom omgangsvormen, bescherming tegen seksueel wangedrag en grensoverschrijdend handelen gevoerd moet worden.

Personeelstekort

Volgens Huizing zal het door het personeelstekort bij de politie nog tot 2024/2025 knellen. „We zijn mensen aan het werven en aan het opleiden, en dat kost tijd. Dat heeft helaas ook zijn weerslag op de zedendossiers”, aldus Huizing.

Argos stelt na onderzoek dat het beeld dat minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft geschetst over de opschaling van de capaciteit van de zedenrechercheurs een papieren werkelijkheid lijkt te zijn. De minister stelde in mei 2022 dat er van de zestig fulltime functies die gerealiseerd moesten worden er nu veertig zijn ingevuld.

In de praktijk zijn zedenrechercheteams sinds 2019 slechts minimaal opgeschaald. Het aantal zedenrechercheurs dat daadwerkelijk kan worden ingezet is met minder dan twee procent gestegen. De meest waarschijnlijke verklaring is dat er naast de nieuw aangestelde rechercheurs, vrijwel net zoveel zedenrechercheurs zijn vertrokken omdat ze bijvoorbeeld met pensioen gingen.