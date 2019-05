Verdachte neerschieten kinderen zwijgt

De schietpartij gebeurde 21 januari in de buurt van een winkelcentrum. Youssef S. (21) wordt verdacht van een poging tot het doden van twee kinderen en de drie mannen in de auto die zijn doelwit waren, zei de officier van justitie dinsdag. De twee kinderen werden per ongeluk geraakt bij de aanslag op de wagen. Een 2-jarig meisje zat bij haar moeder achterop de fiets en werd aan haar been geraakt. De peuter lag vijf dagen in het ziekenhuis. De ander was 15 en werd in haar arm geschoten. Ze kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis.

In eerste instantie was het idee dat de aanleiding een conflict in de drugswereld was. Dat zou blijken uit getuigenverhoren. Er zijn veel camerabeelden vanuit het winkelcentrum. Die worden nog onderzocht.

De zaak gaat 31 juli verder. Tot die tijd blijft S. vast.