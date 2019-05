Strikt Privé

Ze was de grote verrassing van Koningsdag. In een jaar tijd ontpopte PRINSES AMALIA (15) zich tot een zelfverzekerde jonge vrouw die vlot de media te woord stond en die door internationale royaltywatchers nu als een van Europa’s mooiste royals wordt gezien! De opmars van onze onbekende Kroonprinses is duidelijk begonnen en in deze Privé leest u een uitgebreid portret van haar, waardoor u haar iets beter leert kennen nu haar koninklijke leven in de spotlights lijkt te zijn begonnen.