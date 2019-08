Moeder verongelukt Gelders gezin bij kennis

Vader Theo (44) en dochter Yara (4) kwamen om het leven bij het ongeluk in Duitsland. Ⓒ Eigen foto

SCHERPENZEEL - De moeder die deze zomer met haar gezin betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk in Duitsland is aan de beterende hand. Dat heeft de familie donderdag in een verklaring naar buiten gebracht.