Afgelopen week schreef ik een artikel over Noortje van Lith. Zij is 22 en ernstig gehandicapt. Noortje liep door zuurstofgebrek bij de geboorte hersenletsel op en is deels spastisch. Ze zit in een rolstoel en voert nu een sociale strijd: zij wil dat mensen met een beperking, zoals zij, volwaardig worden behandeld op de arbeidsmarkt.