Man en vrouw Heerlen door geweld om leven gekomen

Wandelaars vonden de doden vanmiddag. De man en vrouw lagen zo’n honderd meter van elkaar. Duidelijk was dat er ernstig geweld was gebruikt. „We weten niet of het willekeurige wandelaars waren of dat ze elkaar hebben aangevallen. Daarom weten we ook nog niet of er anderen bij betrokken zijn. Van een klopjacht op de eventuele dader is dus nog geen sprake. Eerst moeten we weten wat er is gebeurd”, zegt Michiel Maas van de politie.

Rond de lichamen liepen twee honden. Die waren ongedeerd en werden opgevangen door personeel van de dierenambulance. Een politiehelikopter is ingezet voor het maken van luchtfoto’s.

Het gebied waar de gruwelijke vondst is gedaan, is een ingang van de Brunssummerheide, dat heel geliefd is bij wandelaars. Volgens een omwonende is het gebied waar de lichamen werden gevonden een deel waar veel onrust heerst. „Hier gebeurt echt van alles: dealen, seks, echt alles kan. Vroeger zat hier een voetbalclub. De kantine was zes avonden per week open, toen was er voldoende sociale controle. Dit kan er ook nog wel bij.”

De politie onderzoekt of er nog andere personen bij deze zaak betrokken zijn.

De politie tast nog in het duister over aanleiding en motief van het misdrijf. Ook is niet bekend of de slachtoffers elkaar kennen. De politie heeft een auto die in de buurt geparkeerd stond, in beslag genomen.

In het tv-programma Opsporing Verzocht deed de politie dinsdagavond een oproep aan mensen die eerder die dag in het gebied zijn geweest, zich te melden.

Tips rond deze zaak? Zet het nummer van onze tiplijn in je telefoon: +31 613650952 of mail naar m.van.wely@telegraaf.nl