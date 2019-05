Jorritsma: fractie vindt vertrek Duthler ’onontkoombaar’

Over het gedwongen vertrek van Duthler waren wel vragen van een aantal Kamerleden, vermeldde ze. Die zijn vandaag besproken, sommige waren ook al eerder per mail beantwoord, steltde de fractievoorzitter.

Verschillende senatoren toonden zich achter de schermen boos over de manier waarop hun collega tien dagen geleden door Jorritsma de wacht is aangezegd.

Na overleg met partijvoorzitter Christianne van der Wal gooide de fractieleider Duthler aan de vooravond van Koningsdag uit de ploeg van VVD-senatoren. Duthler was in opspraak geraakt omdat haar integriteit in het geding kwam.

Het fractiebestuur wilde pas op 14 mei vergaderen, maar een deel van de fractie kwam nu terug van het meireces voor een ingelast overleg.

’Paniekvoetbal’

Een anonieme VVD-senator zei tegen het AD: „Ze heeft zich te verantwoorden voor haar eigenzinnige stijl.” Een ander sprak van ’puur paniekvoetbal’.

Wie die criticasters waren, zegt Jorritsma niet te weten. Niet alle senatoren waren bij de vergadering, sommigen waren vanwege vakantie in het buitenland.

De fractieleider benadrukte voordat de vergadering begon al dat haar collega-senatoren vooraf zijn gekend in het wegsturen van collega Anne-Wil Duthler. „Het was geen verrassing. De fractie was op de hoogte dat ik het deed”, aldus de liberaal.

Veel van de VVD-senatoren zwaaien volgende maand af. Jorritsma blijft en wordt wel eens genoemd als mogelijk opvolger van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, ook VVD.