Jorritsma: ’Fractie vooraf gekend in wegsturen Duthler’

Ze zei dit in Bunnik, waar haar fractie momenteel overlegt op een ingelaste vergadering over het gedwongen vertrek van Duthler. Sommige Eerste Kamerleden zijn boos op de manier waarop hun collega tien dagen geleden door Jorritsma de wacht is aangezegd.

Na overleg met partijvoorzitter Christianne van der Wal gooide de fractieleider Duthler aan de vooravond van Koningsdag uit de ploeg van VVD-senatoren. De senator was in opspraak geraakt omdat haar integriteit in het geding kwam. Het fractiebestuur wilde pas op 14 mei vergaderen, maar de fractie is nu terug van het meireces voor een ingelast overleg.

’Paniekvoetbal’

Een anonieme VVD-senator zei tegen het AD: „Ze heeft zich te verantwoorden voor haar eigenzinnige stijl.” Een ander sprak van ’puur paniekvoetbal’.

Jorritsma wilde vooraf aan de vergadering in Bunnik niet veel kwijt over de gang van zaken. „We gaan nu gewoon gezellig er over praten. Daarna zien hoe de vlag er bij hangt.” Wel gaf Jorritsma nog aan dat het ’geen makkelijke beslissingen’ waren die ze nam rond Duthler. „Dus dat het moeilijk is om uit te leggen, zeker. Dat is niet erg.”

Veel van de VVD-senatoren zwaait volgende maand af. De positie van partijprominent Jorritsma lijkt mede om die reden niet in het geding.