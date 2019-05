OM: vader ontvoerde Insiya niet gehoord

Insiya werd destijds met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam weggehaald en vervolgens aan haar vader overgedragen. Hij nam het kind mee naar India, waar het nog steeds is. De vader geldt voor justitie in Nederland als verdachte, maar India weigert hem uit te leveren.

Maandag gaat het proces tegen de zes verdachten verder. In oktober besprak de rechtbank het dossier met hen.

In maart bepaalde de rechter in Nederland dat H. het gezag over zijn inmiddels 5-jarige dochtertje kwijtraakt.

