Zestien jaar voor dodelijke schietpartij Kattenburg

Aanleiding voor het dodelijke geweld was de diefstal van de scooter van een van de jongens uit de vriendengroep van Ayman. De diefstal werd een paar dagen voor de schietpartij gepleegd. De groep jongens haalde de scooter op, maar het beenkleed ontbrak. Toen ze dat kwamen opeisen, ontstond een vechtpartij, waarbij S. een wapen trok en meerdere kogels afvuurde op de vluchtende jongens. Ayman werd drie keer geraakt. „Hij schoot op ons alsof we vogels waren”, zo heeft een van de jongens verklaard.

S. heeft bekend, maar zegt dat hij door de jongens werd mishandeld en uit zelfverdediging heeft geschoten. De mishandeling rechtvaardigt het schieten niet, vindt de rechtbank. S. had in het uiterste geval ook ’slechts’ met het wapen kunnen dreigen, aldus de rechtbank, of er desnoods mee in de lucht kunnen schieten om de jongens af te schrikken. In plaats daarvan heeft hij gekozen voor eigenrichting, stelt de rechter, door met het tevoren bij zich gestoken wapen op de ongewapende jongens te schieten.

Ook de eigenaar van de scooter, Gianni L., werd geraakt. Hij was eind januari vorig jaar het vermoedelijke doelwit van de schietpartij in een buurtcentrum op het naburige eiland Wittenburg. Die kostte stagiair Mohammed Bouchikhi (17) het leven.