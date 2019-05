Excuses politie Cyprus na reeks moorden op vrouwen

De vorige politiechef werd vrijdag ontslagen door president Nicos Anastasiades, die oordeelde dat de politie „nalatig en incompetent” had gehandeld. Ook de minister van justitie legde zijn functie neer.

Omdat vermissingszaken niet voortvarend werden onderzocht, bleef de vermoedelijke seriemoordenaar die op het eiland actief was drie jaar lang uit handen van de politie. Hij had het specifiek gemunt op vrouwelijke immigranten.

Verdachte

Voor de reeks moorden werd in april een 35-jarige legerofficier opgepakt. Hij heeft de politie naar de lichamen van diverse slachtoffers geleid. Het moordonderzoek ging pas lopen toen in april het lichaam van een van de slachtoffers na zware regenval aan de oppervlakte kwam. Het was verborgen in een verlaten mijnschacht.