Leverancier juwelen overvallen in Rotterdam: daders gevlucht

Het slachtoffer werd voor de deur van de juwelier bedreigd met een mes en moest onder andere geld afgeven. De auto van het slachtoffer is beschadigd geraakt, net als de auto van de overvallers. „De daders gingen er via de Nieuwe Binnenweg vandoor in hun auto met Belgisch kenteken. Deze auto is vermoedelijk een Renault Mégane of Espace en is grijs van kleur en heeft schade aan de voorzijde”, meldt de politie.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft een helikopter ingezet. Ook worden eventuele vluchtwegen nadrukkelijk in de gaten gehouden. Vooralsnog is er geen verdachte aangehouden.

De politie kan niet bevestigen wat er precies is gestolen. „Alleen de dader weet wat hij meegenomen heeft. Op verdere details kunnen we nu niet ingaan”, zegt een woordvoerder.