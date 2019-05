Meisje (2,5) moederziel alleen op straat in Den Haag

De politie was dinsdag met spoed op zoek naar familie van een 2,5 jaar oud meisje dat vanmorgen werd gevonden op de Laan van Wateringseveld in de Haagse wijk Ypenburg. Het meisje liep op straat en riep alleen maar ’Nani’. De politie vermoedde dat hiermee oma wordt bedoeld. „Heel veel meer komt er helaas niet uit”, aldus een woordvoerster van de politie die een dringend opsporingsbericht eruit deed.

Meteen na de vondst is de politie in de buurt op zoek gegaan naar mogelijke ouders van het meisje dat donker getint is. „Ook zijn we naar kinderdagverblijven in de buurt gegaan.”

De peuter droeg een wit vest met roze capuchon en een zwart glitterrokje met een zilver riempje. Verder draagt ze te grote roze slippers, met roze glitters en bloemen van het merk Birkenstock.

Het gaat om een meisje van mogelijk Indische, Zuid-Amerikaanse of Aziatische komaf. Ze liep ter hoogte van de nummers 781 tot en met 791 op de Laan van Wateringsveld, maar de mensen in die straat herkennen haar niet.

’In goede handen’

Het meisje is door Jeugdzorg opgevangen. „Het gaat goed met haar en ze is nu voorlopig in goede handen”, aldus een politiewoordvoerster.