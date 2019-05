Getuige meldt zich in zoektocht naar brute doorrijder Breda

De getuige heeft zich woensdag gemeld, meldt de politie. De man zegt dat de dader tussen de 19 en 21 jaar oud is en mogelijk van Marokkaanse komaf. Hij heeft een smal gezicht, normaal postuur, stoppelbaard en een petje. Dinsdagavond is in Opsporing Verzocht meer aandacht voor de zaak.

De vrouw raakte door de aanrijding zwaargewond, maar ze is buiten levensgevaar.

