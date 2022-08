Hoekstra krijgt bijval: provincies tegen Remkes óók kritisch over stikstoftraject

Remkes sprak maandagochtend onder andere met vertegenwoordigers van de twaalf provinciebesturen. Niet alleen bij de landbouwsector, maar ook bij die bestuursorganen zijn volgens Remkes nog ‘veel onduidelijkheden’ in de door het kabinet gepresenteerde stikstofaanpak. Die onduidelijkheden belemmeren de provincies om hun ‘gebiedsaanpak’ van de grond te krijgen. „Wil je als provinciaal bestuur een gebiedsproces ingaan, moet je op die vragen wel antwoord kunnen geven”, aldus Remkes.

Remkes bevestigde dat meerdere provinciebestuurders twijfels uitten over het tijdspad van 2030. Dat jaartal zou in de nieuwe stikstofwet (die nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld zal worden) moeten komen. „Daar is zeker iets over gezegd”, aldus Remkes. Volgens Remkes varieerden de meningen ‘daarover sterk’. Onder andere de provincies Friesland en Drenthe verzetten zich tegen het tijdspad, erkende Remkes na vragen.

Premier Mark Rutte gaf op vragen aan dat het kabinet en de provincies in Arnhem weer ‘huiswerk’ hebben gekregen. Rutte houdt vooralsnog vast aan het tijdspad 2030, zegt hij. De premier bevestigt dat provinciebestuurders anders bepleitten. „Niet iedereen voelt zich bij de provincies of de natuurorganisaties letterlijk gehouden aan het regeerakkoord. Maar voor ons is dat natuurlijk wel richtinggevend”, aldus Rutte.

Bom onder regeerakkoord

CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra gaf vrijdag juist aan dat wat hem betreft 2030 ‘niet heilig is’. Die uitspraken legden een bom onder het regeerakkoord, waarin dat jaartal is opgenomen. Hoekstra wilde echter niet aangeven of het CDA dit jaartal ook uit de wet zal houden. De verwachting is dat dinsdag tijdens een spoeddebat onder andere premier Rutte door de Tweede Kamer aan de tand wordt gevoeld. Onduidelijk is nog wie vanuit het kabinet verder aanschuift. Stikstofminister Christianne van der Wal gaf maandagmiddag aan nog niet te weten of zij ook moet verschijnen.

Edward Stigter, GL-gedeputeerde in Noord-Holland en woordvoerder namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) gaf maandag verder nog mee dat het voor kustprovincies lastig is om plannen te maken nu er nog veel onduidelijkheid is over ‘ammoniak uit zee’. Vanuit de wetenschap is onduidelijkheid wat de bron (qua factor gelijk aan de uitstoot van de gehele Nederlandse industrie) is. Het RIVM spreekt daarom tegenwoordig van een ‘meetcorrectie’. Stigter: „Daar is nog veel onduidelijkheid over. Wij hebben onze zorgen daarover opnieuw herhaald bij de minister.”