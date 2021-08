Nog veel vragen na gifaanval op universiteit: slachtoffers weer thuis

Verslaggever verzamelen zich bij de universiteit in Darmstadt, zo’n twintig kilometer onder Frankfurt. Ⓒ AFP

DARMSTADT - Twee dagen na de gifaanval op de Technische Universiteit van Darmstadt is er nog geen zicht op een mogelijke verdachte, melden Duitse media. Inmiddels is wel duidelijk dat zes slachtoffers die het gif binnenkregen het ziekenhuis hebben verlaten. Een 30-jarige student, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is niet langer in levensgevaar.