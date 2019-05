Baasjes vernoemen hond naar Ajacieden: ’Frenkie, Donny, Kasper’

Dat blijkt uit een analyse van huisdierverzekeraar Reaal Dier & Zorg. De namen van de Godenzonen zijn ’een grote bron van inspiratie’ onder hondeneigenaren, meldt de verzekeraar. Zo werden de afgelopen maanden opvallend vaak honden vernoemd naar Ajax-spelers Donny (van de Beek) en Kasper (Dolberg). Maar de meest opvallende nieuwe dierennaam is die van Frenkie (de Jong). „In heel 2018 kwamen deze namen nauwelijks voor”, aldus Reaal.

De verzekeraar verwacht dat ook andere viervoeters komende tijd kennismaken met een naam uit het Amsterdamse sterrenensemble. „Zelf hebben we nog hoge verwachtingen van Dusan, Daley en Nico. Mogelijk zien we die namen in de zomer terugkeren in onze namenlijst.”

Wesley

Elk jaar wordt in de zomer een top 5 bekendgemaakt met daarin de meest populaire honden- en kattennamen van dat moment. Bij de WK-finale in 2010 tegen Spanje was ’Wesley’ (Sneijder) ineens een populaire naam.

