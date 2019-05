Vrijspraak voor man die in Arabisch dreigde

Er ontstond onenigheid over de vertaling van de bedreigingen door de drie verschillende vertalers | foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft een man vrijgesproken van bedreiging, omdat er onenigheid bestond over de vertaling van de dreigementen. Die waren geuit in het Arabisch en drie vertalers kwamen met drie verschillende verklaringen op de proppen.