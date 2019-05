Politie verspreidt foto van omgekomen ’Japanse’ vrouw Scheveningse Bosjes

De vrouw, die volgens enkele wandelaars die haar dagelijks zagen Etsuko heet, werd 4 mei dood gevonden in de Scheveningse Bosjes bij het Galgenpad. De politie gaat uit van een misdrijf en hoopt dat mensen die tussen 14.30 uur en de vondst van haar lichaam rond 15.30 uur iets vreemds hebben gezien zich melden.

De vrouw vertrok ergens tussen 14.30 uur en 15 uur vanuit haar huis aan de Nicolaïstraat, zo is inmiddels gebleken uit het grootschalige onderzoek. Ze reed op haar kenmerkende fiets met een mandje voorop en een mandje achterop. Haar zwarte Labrador Max, die gehandicapt was en haar witte hondje Lucy had ze bij zich.

Over een motief kan de politie nog niets zeggen. „We houden echt alle opties open”, laat woordvoerder Dick Goijert weten.

Hondjes

De vrouw werd gevonden door wandelaars. Haar hond Max, die met een speciaal looprekje zich voortbewoog, zat naast haar. Het andere hondje was spoorloos, maar werd later teruggevonden.

De politie hoopt dat mensen die op 4 mei in de Scheveningse bosjes waren video of foto’s hebben. „We zijn blij met iedere tip. Mogelijk zijn er veel mensen die iets opvallends hebben gezien. Het is altijd heel druk op die plek.”

Komende week zal de politie nog meer acties gaan houden, zoals flyeren, in de hoop getuigen te krijgen. Rondom de Scheveningse Bosjes konden wandelaars nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. „We zagen haar hier altijd. Geen idee wie het nu op haar had gemunt. Het zal wel erg zijn als er gewoon een gek hier haar zomaar heeft vermoord.”

