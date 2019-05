UMC Utrecht: extra maatregelen tegen fouten

Het ziekenhuis reageerde dinsdag op de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van de inmiddels overleden kankerpatiënte Adrienne Cullen. Zij had voor haar dood aangedrongen op verder onderzoek naar haar zaak, maar vond aanvankelijk onvoldoende gehoor bij het UMC Utrecht, erkent het ziekenhuis.

Na weefselonderzoek bij Cullen werd pas twee jaar later vastgesteld dat ze aan baarmoederhalskanker leed. De ziekte was toen al fataal uitgezaaid. Het UMC Utrecht voerde al eerder verbeteringen door en stelde een jaarlijkse naar Cullen genoemde lezing in om openheid in de gezondheidszorg te vergroten. Cullen hield vorig jaar samen met haar behandelaars de eerste lezing.

Op aanbeveling van de onderzoekers gaat het ziekenhuis bij alle afdelingen bekijken welke maatregelen zij nemen om te voorkomen dat uitslagen van testen worden gemist. Die ervaringen moeten dan leiden tot instructies waarmee de risico’s op missers in het hele medisch centrum kleiner worden.

Bijhouden dossiers

Omdat het onderzoek uitwees dat er nogal wat schortte aan dossiervorming in de zaak-Cullen gaat het UMC Utrecht de medische staf erop wijzen dat ze hun dossiers goed bij moeten houden. Ook wordt bekeken of ze dat dan ook echt doen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers binnen het UMC Utrecht die niet bij de behandeling van Cullen betrokken waren. Het rapport gaat nu naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die eventueel zelf ook nog onderzoek kan instellen.