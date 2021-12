LIVE | Tweede Kamer terug van reces voor coronadebat: ’Open supermarkt tot 22.00 uur’

Verslaggever Mike Muller is aanwezig in Den Haag, volg zijn berichten onderaan dit artikel.

Partijen in de Kamer zullen het kabinet vooral aanrekenen dat de boostercampagne relatief traag op gang kwam. Nederland scoort in vergelijking met andere EU-landen slecht als het gaat om extra prikken, aldus cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Vrijdag stond Nederland nog op plek 26 van de 30.

Supermarkten moeten tot 22.00 uur ’s avonds openblijven, vindt de PVV. „Met het oog op kerstinkopen is spreiden van klanten van groot belang”, zegt Tweede Kamerlid Fleur Agema. De PVV vindt dat ook meubel- en kledingwinkels gewoon open kunnen blijven. „Het niet inademen van elkaars adem, een mondkapje dragen en ventileren zijn bewezen effectief. Sluitingen niet.”

2G

Volgens het CDA kan het systeem van 2G, waarbij alleen gevaccineerden en genezen personen toegang krijgen tot locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, helpen „sommige sectoren” eerder te openen uit de lockdown. Joba van den Berg vroeg wanneer het demissionaire kabinet met het wetsvoorstel voor 2G komt. Begin deze maand kondigde zorgminister Hugo de Jonge aan dat het voorstel pas in het nieuwe jaar in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Er was op dat moment te weinig steun in de Kamer voor het voorstel. Ook zijn eigen CDA zei er toen nog mee te „worstelen.”

„Als 2G effectief blijkt te zijn en als de coronacijfers zich positief blijven ontwikkelen”, kan dat systeem dus helpen, aldus Van den Berg. „Maar dan moeten we die tool wel in de mand hebben”, zei ze. Door de zaterdag aangekondigde lockdown zijn onder meer alle niet-essentiële winkels en horeca tot en met 14 januari weer dicht.

