LIVE | Tweede Kamer terug van reces voor debat over lockdown

Binnenland

LIVE | Hacker die overheidswebsites platlegde voor de rechter: ’Het was een spel’

Een jongeman uit Breda staat dinsdag in de rechtbank in Den Haag terecht omdat hij in maart 2020 middels een zogenoemde ddos-aanval de overheidswebsites Overheid.nl en MijnOverheid.nl plat zou hebben gelegd. De verdachte was tijdens de cyberaanval nog maar 19 jaar oud.