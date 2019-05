’Zwemplassen gevaarlijk door droogte’

Recreatieplassen zijn ontstaan door ontzanden en zijn heel diep in het midden. Gewoonlijk hebben de plassen zwak aflopende, zandige oevers. Nu het water zo laag staat door gebrek aan grondwater, maakt de aflopende oever snel plaats voor de diepe ontzandingsgaten.

Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) verbetert de grondwaterstand in met name het zuiden en oosten van het land nog niet, want er is ook de afgelopen tijd weinig neerslag gevallen. Het is nog steeds wat droger dan gewoonlijk in Nederland staat in de dinsdag uitgebrachte droogtemonitor. Waterschappen in de droge gebieden houden het water zoveel mogelijk vast, net zoals in het IJsselmeergebied gebeurt.

Ook dieren in problemen

Natuurorganisaties waarschuwen dat kikkers, kraanvogels en weidevogels in de problemen komen doordat gewoonlijke natte gebieden nu al tijden droog staan. Zij pleiten voor extra maatregelen tegen droogte.