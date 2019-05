Geweld moellahs Iran ook signaal aan VS

Gaza wordt beheerst door maffiose families met specialisaties in terreur en corruptie. Bij de vredesonderhandelingen tussen Israël en Egypte wilde Israël het bestuur over Gaza aan Egypte teruggeven (Egypte had de strook tussen 1948 en 1967 beheerst), maar president Sadat had geen zin in Gaza, een strook land met smokkelaars, onruststokers, archaïsch-tribale familieclans. Dus zat Israël tot 2005 opgescheept met Gaza. Toen werd Gaza ’Judenrein’ en min of meer onafhankelijk.