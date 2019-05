Vermist 9-jarig meisje Rotterdam weer terecht

De politie zoekt een 9-jarig meisje in Rotterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte / VI Images

ROTTERDAM - UPDATE Een 9-jarig meisje is dinsdag in Rotterdam aan de Mozartlaan in Hillegersberg vermist geraakt. Ze werd voor het laatst gesignaleerd bij Horizon, een instelling van Jeugdzorg, maar een paar uur later ’in goede gezondheid’ terug gevonden.