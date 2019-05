Duizenden Groningers zonder stroom na explosie

De brandweer meldt dat er een explosie is geweest. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er zijn geen slachtoffers of gewonden. Monteurs van Tennet hebben dinsdagavond rond 18.40 uur de stroomvoorziening hersteld.

Het treinverkeer van Arriva tussen Groningen en Delfzijl en Groningen en Roodeschool was gedurende de storing gestremd, maar is door de vervoerder weer opgestart.