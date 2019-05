Tijd om te knallen tijdens examens

Met zelfvertrouwen, veel oefenen en goed de leertijd plannen moet de examenperiode glansrijk doorstaan kunnen worden. Ⓒ ANP

Stijf van de stress omdat de centraal schriftelijke eindexamens donderdag beginnen? „Dat is niet nodig voor de 215.000 vmbo’ers, havisten en vwo’ers die examen gaan afleggen. Met zelfvertrouwen, veel oefenen en goed de leertijd plannen moet deze periode glansrijk doorstaan kunnen worden. Ouders moeten vooral niet te veel praten over hun eindexamen. Het is 2019”, zegt neuropsycholoog Grace Otto.