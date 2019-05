Verbazing om Gele Hesjes die Rutte hand weigeren: ’Kan gewoon niet’

Premier Mark Rutte ontvangt een delegatie van de protestbeweging in het Torentje. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Premier Rutte ontving dinsdag vijf Gele Hesjes op zijn kantoor in het Torentje om te praten over de stand van het land. Op een video is te zien dat twee van de demonstranten bij binnenkomst Rutte de hand weigeren te schudden.