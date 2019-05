Extra toezicht bij omstreden slachthuizen

Een collega zal ’meekijken’, ter plekke of op afstand. De artsen kunnen elkaar zo controleren. Over het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn mag geen enkele twijfel bestaan, aldus minister Carola Schouten (Voedselkwaliteit) over haar besluit.

De bewindsvrouw reageert onder meer op berichtgeving van RTL Nieuws over nieuwe misstanden. Ze zegt deze signalen zeer serieus te nemen. Er liep al een onderzoek naar de problemen in de noordelijke slachthuizen en het toezicht door waakhond NVWA.

Volgens klokkenluiders lieten keuringsartsen van de NVWA toe dat zeker honderd, maar mogelijk veel meer zeer ernstig zieke en kreupele runderen naar slachthuizen in Noord-Nederland werden vervoerd. Volgens de waakhond is er geen afgekeurd vlees op de markt gekomen.