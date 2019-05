Oberschoppers in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie deed dat onmiddellijk na het uitspreken van het vonnis door de rechtbank al. De rechtbank vond de poging tot moord op ober Miroslav Vitek niet bewezen. Wel zware mishandeling en verstoring van de openbare orde. Op poging tot moord staat in Tsjechië een gevangenisstraf van 10 tot 18 jaar.

Na hun veroordeling verklaarden de advocaten van de broers nog dat ze ,,enigszins opgelucht” waren, omdat de straf zoveel lager uitpakte dan de eis. Tegen zowel de rechtbank als het slachtoffer zeiden Arash en Armin N. spijt te hebben, en straf te zullen accepteren.

Restaurant Polpo

Miroslav Vitek raakte zwaargewond tijdens een vechtpartij die precies een jaar geleden ontstond in en rond restaurant Polpo. Hij is tot op de dag van vandaag niet in staat om te werken en zal waarschijnlijk nog meerdere operaties moeten ondergaan.

De aanleiding voor de vechtpartij was dat twee van de zeven vrienden met wie de broers een vrijgezellenfeest vierden, met zelf meegebrachte drankjes op een gereserveerde plek gingen zitten. Ze werden daarop aangesproken door het personeel, waarna de vlam in de pan sloeg.

Tijdens de behandeling van de rechtszaak vertelde de manager van restaurant Polpo dat de vrienden agressief reageerden toen ze werden weggestuurd. Ze schopten tegen tafels, schreeuwden en spuwden naar het personeel. De manager was wel de eerste die geweld gebruikte, door één van de Nederlanders naar buiten te duwen, constateerde de verdediging van de broers.

Politieman

Twee leden van de groep, onder wie een Amsterdamse politieman, probeerden hun vrienden tegen te houden. Zij gingen als enigen vrijuit. Drie Nederlanders kregen al eerder voorwaardelijke gevangenisstraffen van acht maanden, en mogen zich 5 jaar niet meer vertonen in Tsjechië. Camerabeelden van andere restaurants op het plein legden genadeloos vast hoe Arash (32) en Armin N. (29) tekeer gingen tegen de op de grond liggende ober Vitek. Behalve de celstraffen van vijf en zes jaar, verplichtte de rechtbank hen ook om Vitek een schadevergoeding van ongeveer 75.000 euro te betalen. Ook mogen ze na het uitzitten van hun straf tien jaar Tsjechië niet meer in. De straf voor Armin N. viel iets hoger uit, omdat de rechtbank vond dat hij zich minder schuldbewust toonde dan zijn oudere broer.

Na de vechtpartij vertrokken de Nederlanders naar Berlijn om verder te feesten, en omdat ze zich naar eigen zeggen ,,niet meer veilig voelden in Praag.” Ze kwamen een dag later terug voor hun terugvlucht, en werden op het vliegveld aangehouden.

Het hoger beroep zal naar verwachting nog dit jaar dienen.