Controles op de rijksweg A4 hervat

Tijdens de werkzaamheden werd de trajectcontrole uitgezet. Er gold toen een aangepaste maximumsnelheid. Nu het werk klaar is, kan het trajectcontrolesysteem weer worden aangezet om te handhaven op de maximumsnelheid. Tussen 06.00 en 19.00 uur is die 100 km/uur, tussen 19.00 en 06.00 uur mag er maximaal 130 km/uur worden gereden. De controle is in beide richtingen tussen Leidschendam en Zoeterwoude.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik