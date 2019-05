Noodkreet gemeenten: risico op ramp met giftrein groter

Dat zeggen gemeenten aan de zogeheten Brabantroute. De vrees voor gifgassen en brandbare stoffen remt de noodzakelijke huizenbouw, laat wethouder Rik van der Linden van Dordrecht weten. Volgens hem en zijn Brabantse collega’s negeert het ministerie de problemen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) ontkent dat via haar woordvoerster met klem. „De veiligheid is niet in het geding. De normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden niet zomaar versoepeld. We werken aan verschillende manieren om treinroutes voor deze goederen door stadscentra te beperken.”

Eind deze week heeft de staatssecretaris topoverleg met bestuurders van kritische gemeenten langs het spoor. „Dat is een goed begin, maar we willen daden zien. Er zijn nog altijd geen oplossingen voor de lange termijn”, meent Van der Linden. Door Dordrecht denderen volgens hem jaarlijks meer dan 20.000 wagons met gifgassen, explosieve ladingen en zeer brandbare vloeistoffen. „Dat zou volgens de prognoses kunnen verdubbelen.”

Van der Linden pleit voor meer verplaatsing van vervoer van gevaarlijkste stoffen naar rivieren. „Ook moeten goederentunnels in steden soelaas bieden. En de IJzeren Rijn moet worden heroverwogen”, vindt hij.

Het groepsrisico voor omwonenden wordt volgens hem onvoldoende meegewogen in Den Haag. Het ministerie noemt dat onzin. „In samenspraak met alle belanghebbenden gaan we kijken hoe de normen voor dit soort gevaarlijke transporten meer in lijn met de dagelijkse praktijk kunnen worden gebracht. Risicoplafonds kunnen dan naar boven en beneden worden bijgesteld. Pas na medio 2020 nemen we daarover besluiten”, aldus de zegsvrouw.

Volgens spoorbeheerder ProRail loopt het zo’n vaart niet. „Miljoenen tonnen goederen gaan met de trein. Slechts een klein deel behoort tot gevaarlijke stoffen. Die worden in Nederland al voor 88 procent over het water vervoerd; 10 procent gaat over de weg en 2 procent over het spoor. Er is weinig kans op incidenten.”