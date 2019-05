Nederlandse uitvindingen in race voor ’Oscar’

De Nederlandse materiaalwetenschapper Rik Breur is genomineerd voor de uitvinding van zelfklevend antifouling tapijt.

Amsterdam - Twee Nederlandse uitvindingen zijn in de race voor de European Inventor Award 2018 in de categorieën technologie en industrie. Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft de nominaties bekendgemaakt die in de uitvinderswereld soms worden vergeleken met de Oscars in de filmwereld.