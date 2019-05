Auto schept kleuters Japan: vier zwaargewond

Ⓒ AFP

TOKIO - Een bestuurder van een auto is na een ongeluk in de Japanse stad Otsu in de regio Shiga op een groep kleuters ingereden. Dertien kinderen en twee verzorgers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Minstens vier van de kinderen zijn zeer ernstig gewond, meldde de politie. Volgens de nieuwszender NHK liggen ze in kritieke toestand in het ziekenhuis.