Peuters dood door botsende auto's Japan

Het ongeval was in de stad Otsu in Centraal-Japan. De groep kinderen van twee en drie jaar van een kleuterschool was met twee leiders op de weg terug van een uitje bij een meer. De groep stond bij een stoplicht te wachten toen de auto op hen inreed.

De chauffeurs van beide auto's, vrouwen van 62 en 52, zijn gearresteerd.