Hacker is vaker een spion

Criminaliteit is nog steeds de grootste dreiging, maar die daalt de laatste jaren. Twee op de vijf digitale inbraken zijn het werk van de georganiseerde misdaad. Vier jaar geleden was dat vier op de vijf. Het percentage van vorig jaar is bijna een laagterecord, alleen in 2012 was het nog iets minder. De daling komt door betere beveiliging in de financiële wereld, zegt Bryan Sartin, directeur veiligheid bij Verizon.

Spionage duikt juist steeds vaker op. Bijna drie op de tien aanvallen worden uitgevoerd door hackers die namens een staat handelen. Dat is drie keer zo veel als een paar jaar geleden. Of er daadwerkelijk meer gespioneerd wordt, of dat er nu beter wordt opgespoord, weet Sartin niet.

Mensen zijn de zwakste schakel, zegt Sartin, en dat ziet hij de komende jaren niet veranderen. De beste manier om ergens binnen te komen is een besmette link te sturen en dan hopen dat iemand klikt. Mensen zijn alerter geworden wanneer ze op een computer of een laptop werken, maar op mobiele telefoons gaan mensen wel vaak in de fout, met alle gevolgen van dien. Sartin: „We zijn onderweg, we kijken naar onze mail, ondertussen regelen we een taxi, springen we op de trein. Het is veel gemakkelijker om alles snel en nonchalant te doen, als we afgeleid zijn.”