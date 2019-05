’Veel oud-studenten met schuld wanbetaler’

Het aantal wanbetalers is ongeveer even hoog als in 2014/2015, toen de NOS hetzelfde onderzoek deed. Toen werd op bijna 76.000 oud-studenten een deurwaarder afgestuurd en waren zo’n 32.000 oud-studenten onvindbaar voor de DUO.

Nog steeds raken er oud-studenten ’zoek’. Van bijna 20.000 studenten heeft DUO geen actuele gegevens. Een bedrag van ruim 76 miljoen euro kan daardoor niet worden geïnd. Het gaat hier om mensen die naar het buitenland vertrokken zijn en van wie geen adres bekend is. In juni 2015 waren er 22.000 oud-studenten ’zoek’.

Bij de wanbetalers gaat het volgens DUO om oud-studenten die niet kunnen betalen, niet willen betalen of niet weten dat ze moeten betalen.

Een wanbetaler is iemand die een betalingsachterstand heeft van minimaal 270 euro. Ook moet iemand minimaal drie betalingstermijnen achterlopen.