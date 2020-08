Dode en gewonde door verkeersongeval in De Rips

Ⓒ MaRicMedia

DE RIPS - Een 24-jarige automobilist is maandagochtend om het leven gekomen door een verkeersongeval in het Brabantse dorp De Rips. Een 21-jarige inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Beide inzittenden komen uit Gennep (Limburg).