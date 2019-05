Dode en gewonden bij schietpartij school VS

Enkelen van de slachtoffers zijn er slecht aan toe, meldde sheriff Tony Spurlock van Douglas County. Een 18-jarige jongen is enige tijd later in het ziekenhuis overleden.

De school ligt in de Highlands Ranch, zo’n 40 kilometer ten zuiden van Denver en biedt plaats aan 1850 scholieren. Het schietincident gebeurde om 14.00 uur lokale tijd. Over de motieven van de twee daders, van wie er één minderjarig is, kon de sheriff nog niets zeggen.

De agenten doorzochten de school nog naar een mogelijke derde dader, maar stelden later vast dat de twee scholieren alleen hadden gehandeld.